Vital Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #581





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5692

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:40 Цитата: Обликоморале:



Погода хорошая Прошел не большой дождь с порывом ветра, но недолго. Щас тихо, вышло вечернее солнышко. Завтра пойду в спорт бар смотреть испанию - россию. Или на воробьевы горы. Еще не решил. На воробьевых в фан зоне талкучка в 25 000 чел. Много слишком. Вобщем видно будет)))