alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #557





(Полноправные пользователи) Сообщений: 557

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:41 ну вот, пошли кадры из Казани.

кола , пепси, пьют, гамбургеры едят.

всех наказать.

а, ошибся , это же у нас наказуемо, в России можно.

смотрим дальше.