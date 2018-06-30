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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 38 из 39«1...36373839»
Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
драйверисты , ау?????
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот, пошли кадры из Казани.
кола , пепси, пьют, гамбургеры едят.
всех наказать.
а, ошибся , это же у нас наказуемо, в России можно.
смотрим дальше.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пенальти.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
начало положено.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ты уже 112 начинаешь напоминать. Заразно це.
Аргынов оборона чот таво, дырява больна.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 557
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты уже


избавляю тебя от этого. пока.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да шо вы все такие обидчивые?)))
ПС: сча даш повод одному известному персу завести известную пластику о грызне типо. :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Обликоморале, 30.06.2018 - 20:33]
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо , что "мячег" под ногами больше не бултыхаеться.
Не надо его ''пинать'' можно адекватно общаться. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, аргыны вкатили афроамериканцам и гол красафчик. Интрига только разгарается. С игры это не пенальти. Оле-оле. 8-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сборная Африки начинает проигрывать.Какая игра, какие страсти.)))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иранский арбитр честно говоря игре мешает.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво французы забили. Надо отдать должное. Россиянам так забивать и играть, еще учится и учится.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творит сборная Африки, мда.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5075
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Мбаппе в ударе. Два гола забил сам, третий заработал.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3699
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.06.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чёли готовы к сценарию на завтра
Плачут девочки и мальчики
Вот и закончился(для России)
Весёлый балаганчик :-P :-P :-P
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