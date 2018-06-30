/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 825 из 825«1...823824825
§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец то..
Куплено 3 курицы и какие то куски от степного Тулпара..



Воды нет горячей, микроволновка не вариант, а лить с бойлера и отогревать мясо накладно, делаем так..
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мясо Тулпара..
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мясо Шебаркульки, запрещенной в Казахстане группировки Чебаркульских..
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Чебаркульские накинули цену в 20 тенге и теперь кг стоит 660 тенге..
Все дальше и дальше отдаляются от народа..
Профайл

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6098
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мясо Шебаркульки, запрещенной в Казахстане группировки Чебаркульских..

Поддержу местного производителя,сегодня буду пробовать крылышки маринованные производства "Жас-канат"
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ждановское?
Тех еще не ел.
Но дороговато вроде что то..
Или так и есть?
Профайл

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6098
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Но дороговато вроде что то..
Или так и есть?

Это за ведро цена ,там почти 1.5кг,ну и магазинная наценка.На фабрике тенге на 200-250 дешевле будет.
Профайл

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5691
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.06.18 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Сколько пробывал эти всякие ведра. Чет неочень. Лучше по Марикеловски мутить)))
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
1.5кг

А, я думал там и килограмма нет, а еще плюс соус, или считается без соуса?
Я все эти ведра не разберу никак, все кажется дурят..
Профайл

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6098
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сколько пробывал эти всякие ведра. Чет неочень. Лучше по Марикеловски мутить)))

Если свинина то тут без вариантов,только сам,а вот маринованные крылышки чебаркульские например очень вкусные.
Профайл

* alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
читаешь, смешно.
уже олигархи перешли на крылышки.
ладно там всякая шантропа покупает синих, и звезды до небес.
шашлык из мяса делают , САМИ, а не покупают в ведрах. крылышки.
Профайл

* alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а вот маринованные крылышки чебаркульские например очень вкусные.


а ты задумывался почему? подумай на досуге.
химия делает свое дело.
ЕЕЕЕЕ....
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, соус с мяса повыходил, я в машыне, моя отлавливает остальных едоков, пора гнать на Дачку..
Профайл

§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, холодного кваску нужно же набрать..
Мой квас то дома меня дожидается, жаль что я водятел еще, так бы накатить там с шашлычком из местного Тулпара..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 825 из 825«1...823824825
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 88
Пользователей: 0
Всего: 88

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх