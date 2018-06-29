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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 07:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Все же бельгийцы..пусть и 1:0. Красавчики.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыыы
За две недели до конца ЧМ2018 девчонки стали приходить на Никольскую в нижнем белье. Говорят, что к концу Чемпионата по Москве будут голыми гулять ;-)
Фото друзья скидывали..и в купальниках и в нижнем прям, флешмоб какой то что ли к чемпионату)))
Выкладывать не буду, а то есчо признают спецэротикой)))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучшие фото и видео с ЧМ 2018
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.06.18 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Групповой этап. Итого:








Что нас ждёт:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коротко о футбольной моде.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучшие игроки групового турнира по версии ''СЭ"
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что господа, товарисчи и милые мадамы притихли?))
Почалось.
Сегодня между галлами и латиносами первая 1/8-я, ставлю на ЛА. Ну не нра мне хранцузы, от слова совсем.
По второй игре, .. je suis Уругвай.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родичи в Германии шлют картинки типа.
Сборная Германии-зря мы опять в Россию в июне сунулись.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемпионат в России. Ни на кого не ставлю уже
Тупо смотрю. Фаворитов не вижу
Пенальти и добавленное время все решат
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Тю, без драйва шо за просмотр тогда. :lol:
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну что господа, товарисчи и милые мадамы притихли

затишье перед бурей.. эмоций
буду болеть за Уругвай - они единственные кто не пропустил в групповом этапе мячи...
хотя и Португальцы сильны ...правда лишь Роналдой. ...исход решит 1 гол.
аргентина какая-то невнятная, Хранцузы сильнее. забьют и те и другие, но опять с разницей в 1 мяч победят лягушатники.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тю, без драйва шо за просмотр тогда


не так. не согласен.
главное Правильно подготовиться к просмотру.
телик включен .Россия 1 HD в 19.45.
проверено. все ок.
далее атрибуты подготовки.
чем сейчас и занимаемся.
потом будет драйф.
всем удачного вечера.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати с атрибутами подготовки
всегда любил торт или что из этого.
вместе с атрибутами.
сегодня кусок торта.
так что готовность уже номер один.
полтора часа.
но если хотите, скажу. кто победит.
команда Гризманна Антуана.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже скажу почему..В Париже я не раз был,
а в Аргентине- ни разу.
так что не повезло . Месси. и компании.
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 553
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати , матч в Казани.
кстати, ФИФА разорвало договор с Марадоной, который входил в пул знаменитостей,
и получал 11000 евро в день плюс оплата расходов жилье транспорт.
за палец в предыдущем матче.
и пригрозила наложить полный запрет ему на посещение матчей,
если еще раз.
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Ответить Новый топик
Страница 37 из 38«1...35363738»
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