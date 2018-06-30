Цитата: alex_60:

да я понял, в магаз ближайший их путь.

так ты считаешь.

где отравиться можно.

в школе хоть можно было контороль организовать.

Какой контроль? Каким образом? А так, повторяю ещё раз, - школа сняла с себя ответственность за последствия от этих продуктов. Купил ребенок что-то вне школы - вина ребенка и родителей, которые ему не объяснили что можно и что нельзя. А зимой ребенку и некогда по магазинам бегать - что есть в столовой, то и будет брать на свой вкус. А так, вместо полноценных завтраков или обедов наберут шоколадок и газировки - и сажают желудок. А в магазин не каждый захочет бежать, тем более каждый день, тем более по морозу или под дождём.