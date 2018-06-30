Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. "Я бы хотел попросить нашу общественность, родителей, если будут такие факты, обращайтесь в Комитет охраны общественного здоровья", - сказал он. Читать новость
Завязывай утрировать. Ты прекрасно понял ап чем речь. А теперь хочешь передернуть. Тот шоколад который ты упоминаешь, никогда не видел в школах. Там ценник от 1000 т. за 100 г. плитку переваливает. Не каждый может его себе раз в месяц то позволить. Ты видимо не в теме, к чему эти запреты. Многие дети полноценно не обедают в школе, а перебиваются перекусами. Шоколадки, чипсы, газировка. У нихъ это прям тренд какой то. Я не оправдываю всехъ этих министров, но в данный момент это наиболее разумное решение, из многих ими принятых.
Ну запретили и запретили - школа сняла с себя ответственность за последствия этих продуктов. Я ещё могу кое-чего на вентилятор кинуть . Что ещё запрещено к реализации в школах: Цитата:
119. В организациях общественного питания объектов воспитания и образования не допускается: 1) изготовление и реализация: простокваши, творога, кефира; фаршированных блинчиков; макарон по–флотски; зельцев, форшмаков, студней, паштетов; кондитерских изделий с кремом; кондитерских изделий и сладостей (шоколад, конфеты, печенье) в потребительских упаковках; морсов, квасов; жареных во фритюре изделий; яиц всмятку, яичницы – глазуньи; сложных (более четырех компонентов) салатов; салатов, заправленных сметаной и майонезом; окрошки; грибов; пищевой продукции непромышленного (домашнего) приготовления; первых и вторых блюд на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления; газированных, лечебных и лечебно-столовых минеральных вод, сладких безалкогольных напитков, безалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков, соков концентрированных диффузионных (за исключением упакованных минеральных и питьевых вод); фаст-фудов: гамбургеров, хот–догов, чипсов, сухариков, кириешек; острых соусов, кетчупов, жгучих специй (перец, хрен, горчица)
//чтобы в основное время, когда ребенок находится в школе или дома, он был ограничен в доступе к вредным продуктам. ///
находятся дома.он приказывает чем кормить детей дома. у него есть меню, и он привезет продукты бесплатно? не он он должен решать чем родители кормят детей дома.
///В принципе, это (потребление большого количества подобной пищи - прим. автора) не характерно для нашего народа, для нашей культуры. Всегда есть что противопоставить, ///
это вообще тянет на кое что. это даже наказуемо вроде. какай народ, какая культура. о чем *** он? она одна на всех? у нас многонациональный народ, в Казахстане, разные религии. у каждого народа в Казахстане своя культура, свои обычаи, в том числе и в еде. неправ он. так считаю.
alex_60: да я понял, в магаз ближайший их путь. так ты считаешь. где отравиться можно. в школе хоть можно было контороль организовать.
Какой контроль? Каким образом? А так, повторяю ещё раз, - школа сняла с себя ответственность за последствия от этих продуктов. Купил ребенок что-то вне школы - вина ребенка и родителей, которые ему не объяснили что можно и что нельзя. А зимой ребенку и некогда по магазинам бегать - что есть в столовой, то и будет брать на свой вкус. А так, вместо полноценных завтраков или обедов наберут шоколадок и газировки - и сажают желудок. А в магазин не каждый захочет бежать, тем более каждый день, тем более по морозу или под дождём.
Обликоморале: В школе должно быть полноценное питание.
в принципе оно и сейчас есть. Ребенок 1 класс окончил грит и каши, и картофельное пюре с сосиской и плов дают. из самого страшного на её вкус - гороховое пюре. Конечно есть кто отказывается от такого питания и покупает в буфете пирожки и сосиски в тесте... про ядовитые чипсы и сухарики в школе не слышал...как и про лимонады с конфетами.
Ну видимо не везде и не во всех школах. А старшики с позволения пепсикольных родителей от него вообще отказываются. ПС: а чипсы, лимонады и прочие химгадости многие с собой приносят в школу, вместо обеда. Тоже запретили бы и такое. Иногда запреты все же бывают полезны.
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