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§ NG.kz
В школах запретили продавать газировку и шоколад
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33029
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. "Я бы хотел попросить нашу общественность, родителей, если будут такие факты, обращайтесь в Комитет охраны общественного здоровья", - сказал он.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Завязывай утрировать.
Ты прекрасно понял ап чем речь.
А теперь хочешь передернуть.
Тот шоколад который ты упоминаешь, никогда не видел в школах. Там ценник от 1000 т. за 100 г. плитку переваливает. Не каждый может его себе раз в месяц то позволить.
Ты видимо не в теме, к чему эти запреты. Многие дети полноценно не обедают в школе, а перебиваются перекусами. Шоколадки, чипсы, газировка. У нихъ это прям тренд какой то.
Я не оправдываю всехъ этих министров, но в данный момент это наиболее разумное решение, из многих ими принятых.
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* Victor Yang
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10756
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.18 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну запретили и запретили - школа сняла с себя ответственность за последствия этих продуктов. Я ещё могу кое-чего на вентилятор кинуть ;-) . Что ещё запрещено к реализации в школах:
Цитата:
119. В организациях общественного питания объектов воспитания и образования не допускается:
1) изготовление и реализация:
простокваши, творога, кефира;
фаршированных блинчиков;
макарон по–флотски;
зельцев, форшмаков, студней, паштетов;
кондитерских изделий с кремом;
кондитерских изделий и сладостей (шоколад, конфеты, печенье) в потребительских упаковках;
морсов, квасов;
жареных во фритюре изделий;
яиц всмятку, яичницы – глазуньи;
сложных (более четырех компонентов) салатов;
салатов, заправленных сметаной и майонезом;
окрошки;
грибов;
пищевой продукции непромышленного (домашнего) приготовления;
первых и вторых блюд на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;
газированных, лечебных и лечебно-столовых минеральных вод, сладких безалкогольных напитков, безалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков, соков концентрированных диффузионных (за исключением упакованных минеральных и питьевых вод);
фаст-фудов: гамбургеров, хот–догов, чипсов, сухариков, кириешек;
острых соусов, кетчупов, жгучих специй (перец, хрен, горчица)


Источник: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015681
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§ alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 542
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще раз прочитал.

//чтобы в основное время, когда ребенок находится в школе или дома, он был ограничен в доступе к вредным продуктам. ///

находятся дома.он приказывает чем кормить детей дома.
у него есть меню, и он привезет продукты бесплатно?
не он он должен решать чем родители кормят детей дома.

///В принципе, это (потребление большого количества подобной пищи - прим. автора) не характерно для нашего народа, для нашей культуры. Всегда есть что противопоставить, ///

это вообще тянет на кое что. это даже наказуемо вроде.
какай народ, какая культура. о чем *** он? она одна на всех?
у нас многонациональный народ, в Казахстане, разные религии.
у каждого народа в Казахстане своя культура, свои обычаи, в том числе и в еде.
неправ он. так считаю.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ужасть.
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§ alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 542
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я не оправдываю всехъ этих министров, но в данный момент это наиболее разумное решение, из многих ими принятых.


да я понял, в магаз ближайший их путь.
так ты считаешь.
где отравиться можно.
в школе хоть можно было контороль организовать.
хотя понимаю что этого не было никогда.
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§ yudjin
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В принципе, это (потребление большого количества подобной пищи - прим. автора) не характерно для нашего народа, для нашей культуры.


тююю умора....а почему не согласовано с партией и правительством?
ведь даже чиновники заявили, что жральня вместо ёлок построена в рамках рухнамы... духовного возрождения значит...

Цитата:
- А строительство «Макдональдса» это частные инвестиции, - продолжил аким города. - Человек по программе «Рухани жангыру» вложил своих почти 800 млн тенге

понимаете, фаст-фуд испокон веков передавался кочевниками от поколения к поколению...
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* Victor Yang
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10756
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
да я понял, в магаз ближайший их путь.
так ты считаешь.
где отравиться можно.
в школе хоть можно было контороль организовать.

Какой контроль? Каким образом? А так, повторяю ещё раз, - школа сняла с себя ответственность за последствия от этих продуктов. Купил ребенок что-то вне школы - вина ребенка и родителей, которые ему не объяснили что можно и что нельзя. А зимой ребенку и некогда по магазинам бегать - что есть в столовой, то и будет брать на свой вкус. А так, вместо полноценных завтраков или обедов наберут шоколадок и газировки - и сажают желудок. А в магазин не каждый захочет бежать, тем более каждый день, тем более по морозу или под дождём.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

В школе должно быть полноценное питание.
Думаю когда-нибудь к этому вернемся вновь.
Любят у нас просто велосипеды изобретать и идти тернистым путем к тому, что уже и так давно известно и изобретено.
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§ alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 542
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В школе должно быть полноценное питание.
Думаю когда-нибудь к этому вернемся вновь.


да, я помню . хотя мне до дому было двадцать метров.
первое, котлета с картофельным пюре, компот.
бесплатно.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: так ты считаешь
Я так не считал и не считаю. Ты просто понял, что я сказал так, как хотел понять. Виктор, например, более развернуто пояснил. :lol:
Я изначально писал, что я супротив всех этих перекусов.
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§ yudjin
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В школе должно быть полноценное питание.

в принципе оно и сейчас есть. Ребенок 1 класс окончил грит и каши, и картофельное пюре с сосиской и плов дают. из самого страшного на её вкус - гороховое пюре. :-P
Конечно есть кто отказывается от такого питания и покупает в буфете пирожки и сосиски в тесте... про ядовитые чипсы и сухарики в школе не слышал...как и про лимонады с конфетами.
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§ alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 542
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А так, повторяю ещё раз, - школа сняла с себя ответственность за последствия от этих продуктов.


точно. так и есть.
а не забота о школьниках.
политика похоже во всем сейчас такая.
все сбросили, сам лечись где хочешь, сам плати.
государство сбрасывет абсолютно все с себя.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Ну видимо не везде и не во всех школах.
А старшики с позволения пепсикольных родителей от него вообще отказываются.
ПС: а чипсы, лимонады и прочие химгадости многие с собой приносят в школу, вместо обеда. Тоже запретили бы и такое. Иногда запреты все же бывают полезны.

[Исправлено: Обликоморале, 30.06.2018 - 17:14]
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* Victor Yang
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10756
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
про ядовитые чипсы и сухарики в школе не слышал...как и про лимонады с конфетами.

Так эти правила год назад вышли.
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§ alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 542
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
брустчатка, щебенка рулят , в Кустанае точно.
какие там бесплатные завтраки обеды школьникам.
недосук.
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