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§ NG.kz
Об изменении правил выдачи виз напомнили в МВД РК
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33027
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как напомнили в пресс-службе МВД, с 1 июля 2018 года вступают в силу изменения в Правила оформления приглашения и выдачи виз. Наличие визы Казахстана освобождает иностранца от необходимости регистрации в органах миграции.
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§ bgb
Re: Об изменении правил выдачи виз напомнили в МВД РК
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3834
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.06.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при пересечении границы иностранцам надо вживлять чип под кожу, чтобы отслеживать отклонения от маршрута, отсутствие приема запрещенных препаратов, не ведутся ли разговоры на запрещенные темы и пр. в случае чего - кнопку нажали и чип бахнул!..
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