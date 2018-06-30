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§ NG.kz
ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33027
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давным-давно, еще до нашей эры, в Древней Греции жил великий математик Архимед. Одно из его знаменитых высказываний гласит: «Дайте мне точку опоры и я переверну Землю». Видимо, слава гениального ученого не дает покоя и современным менеджерам.
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§ Обликоморале
Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Матрица наступает.
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§ 211
Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
211


(Пользователи)
Сообщений: 2215
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Создается ощЮщение, что тов. Иванов один работает за дарма, ему ничего не нужно и детей своих он не кормит и не растут они у него..
Тогда кто кормит тов. Иванова?
Неужели его близкие, которые работают в Аймаках, горводоканалах, в парикмахерских или в теми же перевозчиками пассажиров?
Иногда нужно отдавать себе отсчет хоть в чем то..
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§ bgb
Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3834
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 30.06.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
иванов, как всегда, на высоте!!!
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§ Victor Yang
Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10752
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гораздо проще - не городить огород с температурными счетчиками, а учесть эти поправки в самом тарифе, Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31514?1530341482

Не могут монополисты (даже естественные) просто так увеличивать тариф - у них тоже есть контролирующие органы. Вот они и вводят коэффициенты, чтобы потребитель платил по факту, а не растягивать на весь год.

P.S. Интересно, а автор своих детей тоже наказывал "по норме и в среднем" - по воскресеньям, например, а не по факту вины? Можно ещё высчитать среднюю сумму штрафов и разделить на всех водителей - пусть платят в среднем. Также и с административными штрафами - будет платить каждый гражданин, а то ишь чего - один по три раза в год их платит, а другой - ни разу. Уголовное наказание тоже можно разделить на всех в среднем - с 18 лет каждый гражданин пусть будет обязан отсидеть энный срок. А то вон - кто-то всю жизнь сидит, отдувается за всех. Надо автору такие идеи продумать.
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§ Ваш земляк
Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1746
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь их девиз весьма похож на архимедовский: «Дайте мне любую услугу и я найду научно обоснованный коэффициент для увеличения ее стоимости».

Звучит весьма провокационно, учитывая имя акима.
И ещё вспомнилось - лет так эдак двадцать назад, газовики заставляли всех устанавливать счётчики только одной французской фирмы. Типа только именно вот эти счётчики показывают реальный расход газа. Но по прошествии пары-тройки лет выяснилось, что эти счётчики не подходят под наш климат, то есть попросту замерзают. И начали заставлять устанавливать (за свой счёт, разумеется!) какие-то совершенно новые, как обычно, продающиеся только у газовиков, счётчики.
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