Victor Yang Re: ИВАНОВ: Коэффициент эффективности #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10752

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 12:59 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31514?1530341482 Гораздо проще - не городить огород с температурными счетчиками, а учесть эти поправки в самом тарифе, Источник:

Не могут монополисты (даже естественные) просто так увеличивать тариф - у них тоже есть контролирующие органы. Вот они и вводят коэффициенты, чтобы потребитель платил по факту, а не растягивать на весь год.



P.S. Интересно, а автор своих детей тоже наказывал "по норме и в среднем" - по воскресеньям, например, а не по факту вины? Можно ещё высчитать среднюю сумму штрафов и разделить на всех водителей - пусть платят в среднем. Также и с административными штрафами - будет платить каждый гражданин, а то ишь чего - один по три раза в год их платит, а другой - ни разу. Уголовное наказание тоже можно разделить на всех в среднем - с 18 лет каждый гражданин пусть будет обязан отсидеть энный срок. А то вон - кто-то всю жизнь сидит, отдувается за всех. Надо автору такие идеи продумать.