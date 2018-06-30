Цитата: Обликоморале:

Ибо запретили пальмовое масло с химией и ту же воду с химсоставом газированную.



Цитата: Добринцофф:

и детям дают,так пусть хоть в школе дети этого не видят.



запретом никогда ничего не добьешься . тем более таким де****м.

запретный плод всегда сладок. добьются обратного.



а по делу. вот внуки мои.

они даже на эти "шоколадки" не смотрят, потому что когда все это на каждом углу-

это уже неинтересно. упаковку разорвут- надкусят- все на этом кончается.

так же как и всякие апельсины- мандарины-бананы. всего вокруг навалом.

не едят.



не то что в "наше время".