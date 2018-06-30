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§ NG.kz
В школах запретили продавать газировку и шоколад
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33027
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. "Я бы хотел попросить нашу общественность, родителей, если будут такие факты, обращайтесь в Комитет охраны общественного здоровья", - сказал он.
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§ alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с ума посходили. не знают уже что придумать.
родители если что у детей есть.
они и решат. есть ли их детям шоколадки или нет.
поставил в один ряд водку сигареты и шоколадки лимонад.
примут меры они , к тем кто есть шоколадки.
надо к этому министру давно уже принять меры.
такого наворотил в здравоохранении, а точнее его уничтожил.
что уже и не восстановить.

[Исправлено: alex_60, 30.06.2018 - 10:54]
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы еще добавил к списку - сухарики, чипсы и кириешки.
Цитата:
alex_60:

Ну так правильно. Ибо запретили пальмовое масло с химией и ту же воду с химсоставом газированную. Сейчас у детей гастрит уже в 10-12 лет выявляют и прочие желудочно-кишечные забоевания.
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§ Добринцофф
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6095
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с ума посходили. не знают уже что придумать.
родители если что у детей есть.
они и решат. есть ли их детям шоколадки или нет.

Правильное решение .Родители выросли на рекламе "Сникерса" "ты не ты когда голоден" "перекусил и порядок" и.т.д сами жрут эту гадость и детям дают,так пусть хоть в школе дети этого не видят.
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§ Добринцофф
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6095
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 30.06.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я бы еще добавил к списку - сухарики, чипсы и кириешки.

+++++
Кстати для информации развесные жаренные гренки и сухарики к пиву с разными вкусами, дырки прожигают в "грипперах" голимая химия,страшно подумать что в желудке творится.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я вообще, хотел бы тебе подкинуть идею стартапа по принцупу Германа Стерлингова. В нашей стране понтов и возрастающей роли ЗОЖа, она заработает
. 8-) Не благодари. :lol:
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§ alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ибо запретили пальмовое масло с химией и ту же воду с химсоставом газированную.


Цитата:
Добринцофф:
и детям дают,так пусть хоть в школе дети этого не видят.


запретом никогда ничего не добьешься . тем более таким де****м.
запретный плод всегда сладок. добьются обратного.

а по делу. вот внуки мои.
они даже на эти "шоколадки" не смотрят, потому что когда все это на каждом углу-
это уже неинтересно. упаковку разорвут- надкусят- все на этом кончается.
так же как и всякие апельсины- мандарины-бананы. всего вокруг навалом.
не едят.

не то что в "наше время".
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

При чем тут запретный плод. Просто в шаговой доступности устраняют это от детей.
А так они захотят и до школы еще у Добринцова в магазине могут купить это гуамно.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

а по делу. вот внуки мои.
они даже на эти "шоколадки

Дома не смотрят, а в школе за милую душу слопают. :lol:
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§ alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
При чем тут запретный плод. Просто в шаговой доступности устраняют это от детей.


запретили ПРОДАВАТЬ.
ну с собой будут приносить.
решили проблему, ога.
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§ alex_60
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.06.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
до школы еще у Добринцова в магазине могут купить это гуамно.


теперь ясно,это он пролоббировал.
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§ Обликоморале
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5050
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.06.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

шаговая доступность -ключевое.
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§ seroff
Re: В школах запретили продавать газировку и шоколад
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 30.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и за одно запретить продажу мороженого шоколада и лимонада в магазинах лицам до 18 лет ,а также хот догов гамбургеров и прочего фастфуда
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