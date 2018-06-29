211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12355





(Пользователи) Сообщений: 2212

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 01:20 Господи..

На балконе еще один Смарт Стул..







Его сделал из собственно стула, ну непрактичны они, если сидит взрослый человек на них и чуть качается, ношки гнутся.

Ну и подставка под ТВ, на ней такие деревянные крутилки..

Прикрутил и на балкон.

И ношки не мешают особо, чем были бы то деревянные и опять же даром, тем более что столик в разваленном состоянии лежит на гараже..