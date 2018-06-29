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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо то как..
Странно, в этом году комаров меньше чем в трех предыдущих..
Но все равно успевают покусать..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и немного подмазываемся к стенам..
Куда же нам без этого..
Будет сохнуть теперь, завтра опять..



Наконец рабочий день закончен..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1744
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Наконец рабочий день закончен..

Что, можно накатить? А потом опять прорвёт фановую - вы все трусы, лжецы и подлецы! А ещё ябеды-корябеды! Не сохранили проклятый Советский Союз! Один я хороший...
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Что, можно накатить? А

Вообще то я в данный момент занимаюсь Высокой казахской кухней, варю компот из вишни..



Ты когда в последний раз пробовал домашний компот из своей выращенной ягоды?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кстати и минуты не прошло, закипает родной..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, теперь искусство Высокой казахской кухни , которое оценивается в ресторанах Ацтаны для иностранцев по 1200 тенге за 100 грамм, отправлено остывать до утра на балкон..
Интересно, тут литров 8, сколько можно выручить деньжат за это?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати когда я не употребляю, мой Смарт Стол переоформляется в рабочий стол Делового человека..



Смарт Стол, лучшие инвестиции в кампанию Марикелло..
Смарт Стол, это дешево, это сердито, это функционально..
Смарт Стол - Лучший выбор делового человека!
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати у меня есть и другие Смарт Столы и даже вон Смарт Стул стоит..



Пока ремонт идет, все в таком виде..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати еще одна разновидность Смарт Стула для Делового человека..



Причем ниша сделана из компьютерной гонялки на колесиках, колесики на другой стол кинул, Смарт Стол..
Ну а столешня лет 10 валялась под банками варений и компота..
Стул накрылся и тоже нужно было выкидывать.
Попробовал собрать..
И дешево и сердито как говорится..
Практически даром..
На шурупы и уголки только потратился..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
На балконе еще один Смарт Стул..



Его сделал из собственно стула, ну непрактичны они, если сидит взрослый человек на них и чуть качается, ношки гнутся.
Ну и подставка под ТВ, на ней такие деревянные крутилки..
Прикрутил и на балкон.
И ношки не мешают особо, чем были бы то деревянные и опять же даром, тем более что столик в разваленном состоянии лежит на гараже..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах да..
Верх от тех тв столиков идеально подходит на хрущевский балкон..



У меня тут все накрывается от пыли от открытого окна..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Чего только не придумает наш организм в кризисных ситуациях..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2212
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.06.18 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот теперь наверно день и кончился..
Посмотреть какой нибудь фильм до 4х ночи и потом можно смело поспать..
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