211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12336





(Пользователи) Сообщений: 2201

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 02:04 Форумы, развлечения в тырнете, читание газет, якобы боление за тот же Чемпионат и тд, это прежде всего форма не Развлечения..

Это прежде всего разные разновидности форм по поиску своих личных проблем, своего личного Одиночества..

Занятно когда один одинокий человек начинает другого одинокого человека выклевывать, при помощи других таких же одиноких и несчастных людей, говоря на это Развлечение, тем самым начинает Обеливать себя..

Он не Одинок в цвете толпы Одиноких людей, Он один из них и это его Друзья..

По крайней мере они так видят ситуацию, когда они сплачиваются вокруг одного Одинокого человека..

И как только его не станет, начинают инстинктивно искать другого..

И вот так же все начинают действовать по принципу толпы, одинокой и никому не нужной..

Эдакий праздник бесконечной Эйфории, потому что толпа не скончаема и можно всегда найти среди них белую Ворону..

Кстати, не замечая главного, что ими кукловодят более одинокие и несчастные люди, которых это удовлетворяет по полной так сказать..

Вот так то вот..

Искусство Психологии, параграф 5й, пункт 1.1, страница 434..

Кто в теме тот поймет..