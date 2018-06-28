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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну или того Фонаря что светит вместо Луны..
А он ведь при всем при том тоже такой одинокий..
Интересно, о чем он сейчас думает глядя на меня?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Пора наверно собираться в свой домик, в свои четыре стены..
Вот ведь неохота..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Не выдержал и все таки почитал конец..

Цитата:
Обликоморале: Ну и есть еще подозрения, но на то они пока и подозрения.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=769074&topic_id=582&forumid=3&1530214937

Да уш..
Подозрительный я Шеловек!
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 01:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот это..

Цитата:
Обликоморале: Ну во-первых, могу напомнить, что почти в каждой теме практически постоянно появляются сообщения не относящиеся к ней /


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=769074&topic_id=582&forumid=3#769074

Это к чему?
Вот я не говорю сейчас со времени Соглашения в темах не по темам..
Тогда про Кого?
Или простое Обеливание себя как бы между прочим?
Как бы Обеливание не превратилось в Отбеливание с недопустимым количеством Хлора для обеливания..
Оно ведь и почернеть может..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 01:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще очень занятно и главное познавательно слышать от человека, который якобы тут развлекается..
Целых 12 лет..
Прям таки не слыханный Аттракцион развлечений на форуме НГ длинною практически в Жизнь..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форумы, развлечения в тырнете, читание газет, якобы боление за тот же Чемпионат и тд, это прежде всего форма не Развлечения..
Это прежде всего разные разновидности форм по поиску своих личных проблем, своего личного Одиночества..
Занятно когда один одинокий человек начинает другого одинокого человека выклевывать, при помощи других таких же одиноких и несчастных людей, говоря на это Развлечение, тем самым начинает Обеливать себя..
Он не Одинок в цвете толпы Одиноких людей, Он один из них и это его Друзья..
По крайней мере они так видят ситуацию, когда они сплачиваются вокруг одного Одинокого человека..
И как только его не станет, начинают инстинктивно искать другого..
И вот так же все начинают действовать по принципу толпы, одинокой и никому не нужной..
Эдакий праздник бесконечной Эйфории, потому что толпа не скончаема и можно всегда найти среди них белую Ворону..
Кстати, не замечая главного, что ими кукловодят более одинокие и несчастные люди, которых это удовлетворяет по полной так сказать..
Вот так то вот..
Искусство Психологии, параграф 5й, пункт 1.1, страница 434..
Кто в теме тот поймет..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня олин из моих лучших дней..
Или ночей..
Или скорее всего суток..
Лег в 5 утра, проснулся в 6.00..
В налоговую вызвали через Костанай.
10.00 Жемчужина глазной.
Слава Аллаху все в порядке..
Несусь в Рудный, в налоговую, попутно звоню кому надо..
Банк, деньги, или наоборот, ремонт прихошки, дача, гараш, опять налоговая, какой то электронный ключ, васап, звонки, мясо наконец..
Деревня..
Самое нормальное..
И вот сейчас самая Высокая кухня для любителя Употребить в конце нарряженного дня..
Иногда я сам пугаюсь, спать то когда?
Сегодня два раза по 5 и 7 минут в машине и просто так в доме практически сидя..
Что есть наш организм, которым мы пользуемся?
Я ведь до сих пор его не знаю и мне непонятны его механизмы восстановления, после того, как беспощадно я пользуюсь им..
Часто мы вообще не понимаем ничего..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 07:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В США расстреляли редакцию газеты, 6 убитых, 20 раненых.
Жесть очередная.((
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня у нас стирка паласов..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так же детишек и ковриков от машыны..



Они в одном корыте, коврики в другом.
Я так еще и машыну мою..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клубника поспевает..



Но мы уже по 800 тенге берем у некоторых дачников, кислая правда..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Катоска племяша..
Растет..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огурчики что то пока махонькие..
Посмотрим как дальше будет..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тепличная картошка на пробу, брали один мешок.
У нее цвет листьев другой..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и всякая всячина, тоже пока мелковата..
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