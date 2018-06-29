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§ NG.kz
Мать оставленного на костанайском автовокзале ребенка задержала полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33023
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость о найденном в здании костанайского автовокзала мальчике появилась 17 июня. Полуторагодовалого малыша обнаружили охранники автовокзала. На розыски матери у полиции ушло 10 дней.
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§ Обликоморале
Re: Мать оставленного на костанайском автовокзале ребенка...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем продолжения истории.
Хотелось бы знать о мотивах ее поступка.
И какова дальнейшая судьба малыша.
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§ сайлау курманов
Re: Мать оставленного на костанайском автовокзале ребенка...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2781
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.06.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дитя в детдом , мамаше срок что оставила ребенка в опасности , хотя кто его знает все в руках правосудия
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