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§ NG.kz
Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление звезд - как в Костанае отметят День столицы
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33023
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году празднование Дня Астаны охватит несколько районов Костаная. Самые масштабные и зрелищные мероприятия пройдут не в центре города, а в парке 25-летия Независимости на ул. Гашека. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе акима Костаная.
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§ 211
Re: Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление...
211


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Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Это как нибудь отметить день рождения Костаная где нибудь в Котманду..
Ну или в Торгае наконец..
Как то все не так у нас..
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§ 211
Re: Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2201
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и если день рождения Астана, то к чему эти клоуны?
Это клоунада?
Как минимум должна быть Рихана или Элтон Жон..
Я бы с удовольствием посмотрел дуэт Шона Пола и Дуа Липы..
Ох и крутая девченка..
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§ olegggon
Re: Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 895
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.06.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти предполагают что будет твориться вечером на Гашека? Где нет парковок и т. д. для расположения граждан, ещё и фейерверк хотят там сделать. Там будет КОЛЛАПС, вот увидите. Сделают блатной проезд для акиматских верхушек, а простые будут за 3 километра идти к месту действа.
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