olegggon Re: Пиротехническое шоу, цирк из Новосибирска и выступление... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 895

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:25 Власти предполагают что будет твориться вечером на Гашека? Где нет парковок и т. д. для расположения граждан, ещё и фейерверк хотят там сделать. Там будет КОЛЛАПС, вот увидите. Сделают блатной проезд для акиматских верхушек, а простые будут за 3 километра идти к месту действа.