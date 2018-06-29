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§ NG.kz
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33023
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока этот вопрос находится лишь на стадии обсуждения, подчеркнул директор Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов. По итогам ЕНТ 2018 года результаты девяти выпускников были аннулированы из-за нарушений ими правил проведения тестирования.
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§ 211
Re: Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ,...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, как штрафовать школяров, если он еще не зарабатывает?
Им что теперь, банки идти грабить?
Ладно у кого то отец за сына ответит, е если нет?
Да если и отца нет, то школяра тогда сажать будут за неуплату налогов?
Интересно, это с первого или с нулевого будут делать..
Профайл

§ bgb
Re: Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ,...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3832
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 29.06.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
страшно думать о наказание за повторный случай: опытный рецидивист из 11 "а" класса осужден на 5 лет с конфискацией смартфона... :-)
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§ сайлау курманов
Re: Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2781
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.06.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
советую всем школярам сразу после девятого класса идти в колледж , а если в нашей стране на кое-какие профессии требуют после одиннадцатого , то у северного соседа с этим нет проблем , например моя дочь сразу после девятого поступила в медицинский колледж при челябинской академии ,
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