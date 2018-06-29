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§ NG.kz
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33023
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчина на рабочем месте так ни разу и не появился, зато ежемесячно получал зарплату и талоны на бензин. С 20 апреля 2015 года по 30 июня 2017 года сожитель Каркавиной незаконно получил почти 1,5 млн тенге в качестве зарплаты.
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§ Обликоморале
Re: Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы сажали таких по максималке статьи УК, плюс конфискация собственности. Сколько там еще грехов одному богу известно, но они есть на 100% уверен.
Все эти процессуальные соглашения ни к чему хорошому не приведут. Развращают только изначально коррумпированную среду. Так как совершая свои преступления,они понимают что могут выйти ''сухими из воды'' при поимке и последующем вынесении наказания.
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§ таноми52
Re: Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.06.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Все эти процессуальные соглашения ни к чему хорошому не приведут. Развращают только изначально коррумпированную среду. Так как совершая свои преступления,они понимают что могут выйти ''сухими из воды'' при поимке и последующем вынесении наказания.


В точку! Хорошая лазейка. И ею уже активно пользуются.
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§ 211
Re: Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего...
211


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Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Поймали девчушку..
Это везде и на каждом предприятии такое сплошь и рядом..
Просто своего наверно хотят туда поставить..
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§ 211
Re: Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как будто бюджет оскудел от этих несчастных полтора лимонов в тенге..
Не оскудевает когда тащут полутора миллиардами долларов и сразу.
А тут..
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