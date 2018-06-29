211 Re: Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ,... #1





(Пользователи) Сообщений: 2193

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 17:04 Интересно, как штрафовать школяров, если он еще не зарабатывает?

Им что теперь, банки идти грабить?

Ладно у кого то отец за сына ответит, е если нет?

Да если и отца нет, то школяра тогда сажать будут за неуплату налогов?

Интересно, это с первого или с нулевого будут делать..