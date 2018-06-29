/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти в спецЦОН		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти в спецЦОН
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33023
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У казахстанцев появилась возможность перерегистрировать авто в онлайн-режиме. Новый сервис на портале электронного правительства в пилотном режиме запустила госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с МВД РК и АО "Национальные информационные технологии".
Читать новость

§ 211
Re: При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниче не понял, но думаю это нормально..
Еще бы научиться этим Еговым пользоваться..
Что такое за зверь..
Профайл

§ bgb
Re: При перепродаже автомобиля в Казахстане теперь не нужно идти...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3832
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 29.06.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

спроси подробности у свидетелей еговых... ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 196
Пользователей: 0
Всего: 196

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх