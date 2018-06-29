/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ До середины следующей недели в Костанайской области будет господствовать сухая и жаркая погода		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
До середины следующей недели в Костанайской области будет господствовать сухая и жаркая погода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33023
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтрашняя суббота, 30 июня, станет последним днем с неустойчивой погодой и осадками. Как минимум до середины следующей недели в Костанайской области продержится по-настоящему летняя погода — сухая и жаркая.
Читать новость

§ 211
Re: До середины следующей недели в Костанайской области будет...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в этом году еще не включал кондиционер, так и стоит у меня замотанный еще..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 194
Пользователей: 0
Всего: 194

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх