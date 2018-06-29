Обликоморале Re: Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5043

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:53 Лучше бы сажали таких по максималке статьи УК, плюс конфискация собственности. Сколько там еще грехов одному богу известно, но они есть на 100% уверен.

Все эти процессуальные соглашения ни к чему хорошому не приведут. Развращают только изначально коррумпированную среду. Так как совершая свои преступления,они понимают что могут выйти ''сухими из воды'' при поимке и последующем вынесении наказания.