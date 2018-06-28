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§ NG.kz
Казахстан ждет политическая «раскачка»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33019
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошлой неделе BBC опубликовала интервью с председателем сената Парламента РК Касым-Жомартом Токаевым, ставшее сенсационным. Впервые один из высших руководителей Казахстана выразил сомнение по поводу участия Нурсултана Назарбаева в очередных президентских выборах. Этому событию предшествовало голосование в Парламенте за наделение Елбасы статусом пожизненного председателя Совета безопасности. Так что выводы экспертов о передаче высшей власти не позже 2020 года обретают большую степень вероятности. Главный вопрос теперь - будет ли этот процесс безболезненным? Готова ли политическая система Казахстана к цивилизованной передаче власти?
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§ Ваш земляк
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1743
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.06.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Когда мы обрели независимость- как нам было тяжело.

А в чём было тяжело? Развалить то, что осталось после Союза? Тогда "да" - работы было непочатый край!!!
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* Rexyn
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 28.06.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
разрешили хоть сколько ников регистрировать?

Ну во-первых, хочу напомнить, что сообщения, не относящиеся к теме ветки - нарушение.
А во-вторых, вы кого-то конкретного имеете ввиду? Даже если нет, то если выявляется, что у пользователя несколько ников, ему предлагается выбрать один. С прочих снимается отметка об аутентификации, что лишает возможности комментировать. В дальнейшем эти ники удаляются.
В дальнейшем по таким вопросам прошу писать в личные сообщения, или в ветке вопросов к редакции.
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§ таноми52
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.06.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
поливаете всех и вся грязью со скуки, повторюсь, уважаю ваше мнение, но не уважаю вас за ваши трусливые посылы, которые даже гавканьем нельзя назвать ,



Как можно "уважать ваше мнение" и одновременно его "даже гавканьем нельзя назвать "? И что - стоит только высказать мнение, не совпадающее с линией партии и правительства, сразу становишься "ярым оппозиционером", "поливаешь всех и вся грязью"? А не являются ли Ваши "эпитеты" ярлыками, которые Вы навешиваете на имеющих своё мнение с целью заткнуть им рот?
Действительно, напоминает времена, когда на каждом углу расхваливались "достижения" Советской власти и пелись дифирамбы "и лично Леониду Ильичу"!
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§ alex_60
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.06.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Все молодцы, в понедельник можете приехать за премией. Кроме Горожанина - вам ехать никуда не надо, за вами заедут


для такого поста есть
вполне определенное определение,
что это и как называется.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2018 - 11:09]
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§ alex_60
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.06.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Для ярых оппозиционеров напомню об адмответственности по ст.488 и уголовной по 400, 405. Просвещайся, неуч.


еще один из той же компании.
и это тоже называется также.
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§ Артем Марусич
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 26
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 29.06.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти лолитологи. В нашей стране вопросы смены власти имеет смысл задавать исключительно биологам.
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* 211
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
211


(Пользователи)
Сообщений: 2188
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
власти имеет смысл задавать исключительно биологам.

В этом есть смысл, если бы приняли Ханство или как его там..
Ну как в Англии или Испании типа..
Тогда да, там решается все биологически..
Но так как мы развитая страна со всеми вытекающими, нам их путь не грозит..
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