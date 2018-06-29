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§ NG.kz
Горячую воду отключат по всему Костанаю
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33019
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Подача горячей воды потребителям будет прекращена в связи с прекращением подачи газа КПФ АО «Қаз ТрансГаз Аймақ» на теплоисточники, - объяснили причину в ГКП «КТЭК». И принесли извинения за причиненные неудобства.
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§ olegggon
Re: Горячую воду отключат по всему Костанаю
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 894
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.06.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное в отместку отключили, что им не дали поднять цену.
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§ Сыкымы
Re: Горячую воду отключат по всему Костанаю
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 29.06.18 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:

Здесь тоже в отместку? :-)
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31347
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31449
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31512
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§ Обликоморале
Re: Горячую воду отключат по всему Костанаю
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где Добринцоff с мемасиками про ''скворечники''?))
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