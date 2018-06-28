/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33016
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идеологи многие годы ищут национальную идею, способную разбудить казахстанцев. Хотя ее давнопридумал Елбасы – привести страну в клуб 50-ти, а затем 30-ти самых развитых государств мира. Но оказалось, что на наше святое могут покушаться внешние силы.
Читать новость

§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.06.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У Америки внешний госдолг почти 19 триллионов долларов, которая всегда платит по своему долгу, первая экономика мира, развито сельское хозяйство, тоже мировой лидер в этом направлении, мощная промышленность, всё обеспечено реальной экономикой.


Цитата:
Kairat stayer:
что в два раза больше, чем весь Российский фондовый рынок


опять за свое, слава америке, позор России.
все мысли в одном направлении.
без этого никак?
здесь про Казахстан речь.
Профайл

§ pandit
Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 29.06.18 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет ничего застывшего и вечного, все течет и изменяется, а состояние экономики - тем более. В статье которую я привел, ряд удручающих цифр есть, из официальных данных. Не буду приводить их, кому надо тот откроет и прочтет сам.

Сумма внешнего долга в этом плане не показатель, так, индикатор. Я о другом речь веду. О том что снаружи нашей страны есть масса стран, которые уже внутри себя исчерпали источники для развития своего, и усиленно ищут ресурсы подешевле. Чтобы удержаться, как государство, надо внутренние конфликты урегулировать наши. Любой оплошностью не преминут воспользоваться. Удержаться на земле... Комплекс мер. Это и продовольственная безопасность тоже. Когда будет работать общественный и социальный договор между народом и властью, тогда и цифры в рейтингах мировых подтянутся.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.06.18 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
опять за свое, слава америке, позор России.
все мысли в одном направлении.
без этого никак?
здесь про Казахстан речь.


Не выдумывай, выше наш земляк сказал, что Россия и Казахстан являются сырьевыми придатками, что не так, надо в первую очередь поднимать экономику, для этого нужны технологии и.т.д. Когда экономику поднимим, тогда и будем хвалиться, ладно, если тебя Америка не нравится, возьми Великобританию (5 экономика мира), территория в 20 раз меньше чем у России и также в разы меньше чем наша, а ВВП больше чем у первых на 180%.
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.06.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
О том что снаружи нашей страны есть масса стран, которые уже внутри себя исчерпали источники для развития своего, и усиленно ищут ресурсы подешевле. Чтобы удержаться, как государство, надо внутренние конфликты урегулировать наши. Любой оплошностью не преминут воспользоваться.


Каждое государство, в первую очередь будет думать о своих интересах, да будут искать ресурсы на стороне, где дешевле, вплоть до того, что свои разведанные законсервируют, извне будут разрабатывать и производить добычу, у них есть деньги и технологии. Конечно, в свою очередь и на геополитике будут играть в свою пользу, также разными путями влиять на цены, тех же углеводородов, и.т.д. в основном экономически развитые державы, как региональные, так и мировые.
Профайл

§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Вот очень красноречивая статистика на этот счет Страна парадоксов

Все правильно в статье написано, не поспоришь. Но уж очень хотелось мне в эту обещанную тридцатку попасть, желательно при жизни. Пришлось конечно приложить усилия - и я - в ТОП10 :-P. А теперь можете закидать меня помидорами :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 150
Пользователей: 0
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх