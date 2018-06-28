Kairat stayer:

У Америки внешний госдолг почти 19 триллионов долларов, которая всегда платит по своему долгу, первая экономика мира, развито сельское хозяйство, тоже мировой лидер в этом направлении, мощная промышленность, всё обеспечено реальной экономикой.

Kairat stayer:

что в два раза больше, чем весь Российский фондовый рынок