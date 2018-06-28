Цитата: pandit:

Раскачки не будет, по той простой причине что ее и не потребуется. Придут США и Китай, скажут "вы нам должны денег, отдавайте". У нас денег не окажется (неоткуда взяться, нет подушки безопасности). Тогда они скажут - мы возьмем вот эти земли и вон те, посеем вот эти культуры, поставим такие-вот заводы, и посадим наших людей.



Если, вы речь ведёте за внешний долг, Казахстан всегда платит в оговорённые сроки и проблем в будущем не будет. Следует учесть, что компании Китая и Америки присутствуют в нефтяной, энергетической и других отраслях нашей экономики, инвестиции только последних в нашу экономику составляют около 50 миллиардов долларов. Китай финансирует проекты в 68 странах Азии, Африки и Европы общей стоимостью 8 триллионов долларов. В недавнем исследовании аналитического центра Center for Global Development (США) эксперты изучили инвестиционную политику Китая, в рамках которой китайцы кредитуют своих партнеров. Аналитики выяснили, что восемь стран вследствие участия в этих проектах стали финансово уязвимыми, в их числе оказался и Кыргызстан, также в группе "риска" Джибути, Лаос, Мальдивы, Монголия, Черногория, Пакистан и Таджикистан.

Если вести разговор за госдолг, любой стране нужно быть платежеспособным, прежде чем кредитовать, кредиторы просчитывают все риски, если уязвимы тогда отказывают. У Америки внешний госдолг почти 19 триллионов долларов, которая всегда платит по своему долгу, первая экономика мира, развито сельское хозяйство, тоже мировой лидер в этом направлении, мощная промышленность, всё обеспечено реальной экономикой. Для примера только компания Apple имеет капитализацию в размере почти 800 миллиардов долларов, что в два раза больше, чем весь Российский фондовый рынок (одна из составляющих рынка финансов, где продаваемым товаром являются ценные бумаги), за наш фондовый рынок вообще можно не говорить.



pamm-trade.com/gosdolg-ssha-skolko-komu-dolzhna-amerika-segodnya-kto-oni-2-glavnyx-kreditora-izbrannoj-derzhavy/18205/