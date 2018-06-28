Цитата: unrepeatable:

сегодня мы имеем то, о чем даже не могли подумать и представить раньше

а ЧТО именно? и КТО именно?

Цитата: unrepeatable:

Что за пассивность? Если вы сами не верите в себя,в свои силы

а государство уже что, самоустраняется от участия в жизни своего гражданина?! он только что-то обязан предпринимать, и желательно титанически-героическое, и желательно во спасение государства?)))