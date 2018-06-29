Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #542





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5038

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:23 Гыыы

За две недели до конца ЧМ2018 девчонки стали приходить на Никольскую в нижнем белье. Говорят, что к концу Чемпионата по Москве будут голыми гулять

Фото друзья скидывали..и в купальниках и в нижнем прям, флешмоб какой то что ли к чемпионату)))

Выкладывать не буду, а то есчо признают спецэротикой)))