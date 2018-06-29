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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 37 из 37«1...353637
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 07:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Все же бельгийцы..пусть и 1:0. Красавчики.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 07:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыыы
За две недели до конца ЧМ2018 девчонки стали приходить на Никольскую в нижнем белье. Говорят, что к концу Чемпионата по Москве будут голыми гулять ;-)
Фото друзья скидывали..и в купальниках и в нижнем прям, флешмоб какой то что ли к чемпионату)))
Выкладывать не буду, а то есчо признают спецэротикой)))
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5038
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучшие фото и видео с ЧМ 2018
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* yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.06.18 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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