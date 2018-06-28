211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12325





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Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 23:25 Ну и наконец довольные и умиротворенные приезжаем к дому..

Смотрим на форум, на пропущенные или не пропущенные комментарии и с некоторым недоумением замечаю, что на меня опять во всех всевозможных ветках нажаловался мой коллега так сказать..

Который через коммент толдычит что он развлекается..

Сам себя успокаивая..

Но ведь не развлекается же, человек который смеется, не жалуется во всех в евожможных ветках, так понимаю..

Да уш..

Что жизнь с нами делает..

Что делает с нами Время..

Сколько он тут, лет 12?

Как скоро упавший осенний лист себя ведет..