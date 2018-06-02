Обликоморале Re: Новости сайта и форума #2617





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5033

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:01 Цитата: Rexyn: Ну во-первых, хочу напомнить, что сообщения, не относящиеся к теме ветки - нарушение. А во-вторых, вы кого-то конкретного имеете ввиду?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=769073&topic_id=34846&forumid=1#769073

Ну во-первых, могу напомнить, что почти в каждой теме практически постоянно появляются сообщения не относящиеся к ней /каюсь, тоже иногда этим грешен/

А во-вторых, ваш вопрос удивляет. Вроде и так понятно, что 112-211.

Ну и есть еще подозрения, но на то они пока и подозрения.