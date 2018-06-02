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§ 112
Re: Новости сайта и форума
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Ссылка нужна для защиты авторских прав. Будьте внимательнее.

Так никто не против..
Но можно ли эту ссылку как то "устаканить", привести в порядок?
Жаль Привидения нет, думаю он знает как и даже денег не возьмет за это..
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§ Валентин
Re: Новости сайта и форума
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7407
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.06.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
от да! Новость когда хочу скопипастить в "Народные" - такая ерунда случается.


+1
Да элементарно, когда форматируешь свой же пост, и копируешь элемент разметки Цитата:
- к нему автоматически прилепляется вот этот копирайт.

Изрядно раздражает.
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§ Маркс
Re: Новости сайта и форума
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.06.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин: +1
Да элементарно, когда форматируешь свой же пост, и копируешь элемент разметки

+1
Очень неудобно при исправлении своего же текста.
Цитата:
- Пользователи - имеют право отправлять и редактировать собственные сообщения (до 1600 символов), создавать новые темы и опросы, вставлять в сообщения ссылки, фото и видео, голосовать, сообщать модераторам о нарушении Правил

Вроде бы являюсь пользователем, но почему-то не могу редактировать свои собственные сообщения. Может быть изменились правила и эта привилегия только у полноправных?
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§ Rexyn
Re: Новости сайта и форума
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.06.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Вроде бы являюсь пользователем, но почему-то не могу редактировать свои собственные сообщения. Может быть изменились правила и эта привилегия только у полноправных?

Да, действительно эта привилегия только у полноправных пользователей. В текст Соглашения закралась ошибка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. На данный момент текст Соглашения изменен.
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* bgb
Re: Новости сайта и форума
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3829
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.06.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, как долго будут проверять мои комменты? стоило один раз ответить на несправедливость - и вот вам получите...
хорошо ввели новые правила - и куча ошметков исчезла сама собой!
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* bgb
Re: Новости сайта и форума
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3829
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 21.06.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=767958&topic_id=34762&forumid=1#767958
оно мне и не нужно! это нужнее вам, нг...
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§ Обликоморале
Re: Новости сайта и форума
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5033
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.06.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn: Ну во-первых, хочу напомнить, что сообщения, не относящиеся к теме ветки - нарушение. А во-вторых, вы кого-то конкретного имеете ввиду?


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=769073&topic_id=34846&forumid=1#769073
Ну во-первых, могу напомнить, что почти в каждой теме практически постоянно появляются сообщения не относящиеся к ней /каюсь, тоже иногда этим грешен/
А во-вторых, ваш вопрос удивляет. Вроде и так понятно, что 112-211.
Ну и есть еще подозрения, но на то они пока и подозрения.
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Страница 262 из 262«1...260261262
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