Цитата: Трэвэл:

поливаете всех и вся грязью со скуки, повторюсь, уважаю ваше мнение, но не уважаю вас за ваши трусливые посылы, которые даже гавканьем нельзя назвать ,





Как можно "уважать ваше мнение" и одновременно его "даже гавканьем нельзя назвать "? И что - стоит только высказать мнение, не совпадающее с линией партии и правительства, сразу становишься "ярым оппозиционером", "поливаешь всех и вся грязью"? А не являются ли Ваши "эпитеты" ярлыками, которые Вы навешиваете на имеющих своё мнение с целью заткнуть им рот?

Действительно, напоминает времена, когда на каждом углу расхваливались "достижения" Советской власти и пелись дифирамбы "и лично Леониду Ильичу"!