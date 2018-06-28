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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поймали такого Тулпара и завалили..



Жестоко, но кушать то согыма хочется..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь я от радости прыгаю и махаю руками где то в степи около какой то стены..



Совсем как в Иерусалиме..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечерняя деревенька..
С каким то дивным запахом детства, коров, овец и навоза..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас уже никто не знает что это такое и для чего такая колотушка..



Сталин поставил в назидание в каждом селе..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, еще одна колотушка бита..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и конечно отдаем дань солнцу, земле и воде..
Благодаря которым мы как то существуем..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ходим босиком по песку и по воде..
А как еще..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прощупываем песок..
С удивлением обнаруживаю что наша Жизнь как вот этот песок, проходящий между пальчиками и его никак не удержать, не остановить наше счастливое Время..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно посидеть и поболтать ногами в воде..
Оно, вода и земля умиротворяют, забирают какую то нехорошую энергию, взамен давая какие то пустые отформатированные природой свои пространства, куда все можно опять собирать в мирской жизни..
Как корзина у нас в почте ненужного спама..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец довольные и умиротворенные приезжаем к дому..
Смотрим на форум, на пропущенные или не пропущенные комментарии и с некоторым недоумением замечаю, что на меня опять во всех всевозможных ветках нажаловался мой коллега так сказать..
Который через коммент толдычит что он развлекается..
Сам себя успокаивая..
Но ведь не развлекается же, человек который смеется, не жалуется во всех в евожможных ветках, так понимаю..
Да уш..
Что жизнь с нами делает..
Что делает с нами Время..
Сколько он тут, лет 12?
Как скоро упавший осенний лист себя ведет..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: что 112


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=769074&topic_id=582&forumid=3&1530206212

Слёв проста нэт..
А чито он а чито он..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И главно это не первое нарушение и ничего..
А я вот свое ПП отдал добровольно..
Чтобы не сидеть на одной лестнице с такими вот..
Лучше уш сам как нибудь..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Я еще в машЫне..
Думаю сфотаю ярко светящую луну, а это фонарь какой то..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда сидя под Луной, то бишь под Фонарем, размышляя о жызни невольно думаешь, во что мы старички превратились тут за эти долгие-быстрые 12 лет на форуме НГ?
А ведь как все начиналось, надеялись, даже Верили, что мы сила, никогда не станем какими то тряпками, жалобщиками или кляузниками..
Да уш..
Жизнь..
Куда нас судьба, какой дорогой ведет или мы от нее убегаем..
Кто знает, кто знает..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда вот так полезно, посидеть в Одиночестве, только ты и никого больше..
Ну кроме Природы..
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