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§ NG.kz
Казахстан ждет политическая «раскачка»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33013
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошлой неделе BBC опубликовала интервью с председателем сената Парламента РК Касым-Жомартом Токаевым, ставшее сенсационным. Впервые один из высших руководителей Казахстана выразил сомнение по поводу участия Нурсултана Назарбаева в очередных президентских выборах. Этому событию предшествовало голосование в Парламенте за наделение Елбасы статусом пожизненного председателя Совета безопасности. Так что выводы экспертов о передаче высшей власти не позже 2020 года обретают большую степень вероятности. Главный вопрос теперь - будет ли этот процесс безболезненным? Готова ли политическая система Казахстана к цивилизованной передаче власти?
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§ Trueman4400
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Trueman4400


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Сообщений: 77
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 28.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот таким образом и начинают политическую раскачку одно мнение, другое. А то, что за этой раскачкой следует развал страны вот о чем надо думать. Рушить не строить, так говорят. И то, что у нас все ещё стабильно, так это заслуга Президента. Как правило в навязывании таких мнений используются различные методики, окна овертона и другие. Одно противоядие этому задавать вопрос, кому это выгодно.
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§ Khalisi
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Khalisi


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Сообщений: 1
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 28.06.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот вопрос давно волнует Казахстанцев. Первый Президент практически из пепла поднял страну. Когда мы обрели независимость- как нам было тяжело. А сейчас - мы современное государство, развивающееся государство. Одна надежда на достойного преемника! Выше верно подмечено - ломать не строить.
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§ Трэвэл
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Трэвэл


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Сообщений: 19
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.06.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
А то, что за этой раскачкой следует развал страны вот о чем надо думать.

Классно сказано! Не стоит забывать про западных воздыхателей, которые спят и видят Казахстан в числе своих сырьевых колоний. Поэтому давайте поменьше поддаваться провокационным взглядам и газетным уткам. Никто не заинтересован в нашем благополучии, кроме нас самих. Разрушив стабильно работающее, не факт, что мы построим более совершенное.
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§ Горожанин_kst
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Горожанин_kst


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Сообщений: 1191
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.06.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Цитата:
Khalisi:

Цитата:
Трэвэл:

Клас, ребятки!
Народ и Партия едины!Пока Мы едины - Мы непобедимы!
"Султан наш отец, властелин и повелитель. Вам, слабым, нужна опора в этом качающемся мире. И он вам опора. Погибните вы все без него. Но в нашей великой стране чёрной ночной змеёй ходит враг, и хочет лишить он вас великой опоры..."(с)
И, наконец, АПОГЕЙ:
" Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют!"(с)
Так держать, товарысчи!Верной дорогой идёте!
...тока вот КУДА?!
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§ unrepeatable
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
unrepeatable


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Сообщений: 3
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 28.06.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели за столь длительное время Назарбаев не вошел в ваше доверие? Именно сейчас вам нужен переворот в стране? Нужно смотреть трезво на ситуацию и извлекать для себя что-то, не обязательно сразу плохое. Да, нужно стремиться к лучшему,равняться на лучших,быть лучшими, НО...! Постепенными шагами не идем ли мы к этому? Ведь каждый год, каждый раз у нас какие-то программы,спецпроекы,мероприятия,мы не стоим на одном месте,у нас все под носом и опять же,неуверенность в себе,неуверенность в стране,боязнь хоть как-то пошевелиться нам мешают,признаемся?
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§ Горожанин_kst
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1191
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.06.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
Неужели

Прикинь!?!
Ибо мы живём с каждым годом лучше! У нас нет коррупции!Совсем!Никаких тебе агашек, бажух и татешек! НЕТ никакой разницы кто ты - русский, еврей, или казах, абсолютно неважно богат или беден. Всё строго по демократическим нормам и традициям. В том числе и выборы!Именно они обеспечивают нам то, что верхи не обрастают кораллами коррупции! Всё прозрачно и подотчётно!
Продукты и одежда, жильё, автомобили, короче ВСЁ самое необходимое с каждым годом дешевеет, бензин так попросту наливают уже даром! Пенсия - в 40! Медицина бесплатная - не отвяжешься, всё бегают за тобой, так и норовят оздоровить! Образование не только бесплатное, оно востребованное! И потому производство на подъёме, работы в стране - не хочу, и всё высокооплачиваемая!
Короче, как уже сказано"Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют!"(с)
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§ Обликоморале
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5029
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.06.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

аплодирую. 8-)
Хорошо ты нурлукунам выдал.
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§ 211
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
211


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Сообщений: 2161
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кто там осмелиться не то что раскачать, а дыхнуть просто?
Тут оппоненту своему боятся глядя прямо в глаза что то сказать, такому же как и они..
Спрятавшись трусливо за никами..
А тут прям заголовок наиглупейший можно сказать - Раскачать..
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§ Трэвэл
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Трэвэл


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Сообщений: 19
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.06.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Клас, ребятки!

Для сведения: мы живем не в "Гуляй поле с доярками и трактористами". Мы живем в стране, где есть законы. Для ярых оппозиционеров напомню об адмответственности по ст.488 и уголовной по 400, 405. Просвещайся, неуч.
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§ Трэвэл
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.06.18 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горожанин_kst:
Прикинь!?!
Я уважаю ваше мнение, но как можно писать такое, если живете здесь? ответ - возможно вы находитесь за пределами этой страны и поливаете всех и вся грязью со скуки, повторюсь, уважаю ваше мнение, но не уважаю вас за ваши трусливые посылы, которые даже гавканьем нельзя назвать , поскольку вы даже звуки не издаете, а направляете свой негатив посредством инета.
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§ Горожанин_kst
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1191
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.06.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Ещё раз персонально для тебя: Прикинь?! Здесь живу! И так вот всё и вижу.
А про ответственность) ты где здесь что -то крамольное увидел?! Притча есть про Хана и вестника, который ему на домбре о смерти сына поведал...так залей её свинцом!
Смотри испугался) откуси у меня сбоку, родной
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