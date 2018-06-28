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≡ Общественный совет Костанайской области не позволил КФ АО «КазТрансГаз Аймак» увеличить норму потребления газа 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Общественный совет Костанайской области не позволил КФ АО «КазТрансГаз Аймак» увеличить норму потребления газа
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33013
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газоснабжающая организация рассчитывала поднять ее с 10,6 м куб. на человека до 16, 61 кубометра. Изменение коснулось бы жителей, не имеющих прибора учета газа. Сегодня, 27 июня, вопрос обсуждали члены общественного совета.
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§ 211
Re: Общественный совет Костанайской области не позволил КФ АО...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2161
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и Общественный Совет поймали за руку..
Вообще он там что делает, чем занимается?
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