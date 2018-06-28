NG.kz Астана - пионер, регионам пример



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:24 Астанинские чиновники транслируют сейчас столичный опыт в бизнесе в поездках по регионам. Собственно, и миссия, возложенная на столицу президентом, - стать «умным», цифровым городом с высоким качеством жизни - ориентирована на это. Недаром один из участников недавнего круглого стола по вопросам межрегионального сотрудничества столицы и Костанайской области сказал: «Мы наработали большой опыт в плане того, как надо делать, еще больший - как делать не надо, надеемся, то и другое будет полезным для вас».

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