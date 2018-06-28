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§ NG.kz
Астана - пионер, регионам пример
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33013
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астанинские чиновники транслируют сейчас столичный опыт в бизнесе в поездках по регионам. Собственно, и миссия, возложенная на столицу президентом, - стать «умным», цифровым городом с высоким качеством жизни - ориентирована на это. Недаром один из участников недавнего круглого стола по вопросам межрегионального сотрудничества столицы и Костанайской области сказал: «Мы наработали большой опыт в плане того, как надо делать, еще больший - как делать не надо, надеемся, то и другое будет полезным для вас».
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§ 211
Re: Астана - пионер, регионам пример
211


(Пользователи)
Сообщений: 2161
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.06.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Между ними идет борьба за инвестиции, за таланты, за предпринимателей, за туристов. Эт

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=623&storyid=24467&1530188590


По моему идет борьба просто за кредитное бабло..
Кому нужны таланты, предпринимашки и туристы?
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