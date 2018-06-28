Горожанин_kst Re: Казахстан ждет политическая «раскачка» #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1191

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:13 Цитата: unrepeatable:

Неужели

Прикинь!?!

Ибо мы живём с каждым годом лучше! У нас нет коррупции!Совсем!Никаких тебе агашек, бажух и татешек! НЕТ никакой разницы кто ты - русский, еврей, или казах, абсолютно неважно богат или беден. Всё строго по демократическим нормам и традициям. В том числе и выборы!Именно они обеспечивают нам то, что верхи не обрастают кораллами коррупции! Всё прозрачно и подотчётно!

Продукты и одежда, жильё, автомобили, короче ВСЁ самое необходимое с каждым годом дешевеет, бензин так попросту наливают уже даром! Пенсия - в 40! Медицина бесплатная - не отвяжешься, всё бегают за тобой, так и норовят оздоровить! Образование не только бесплатное, оно востребованное! И потому производство на подъёме, работы в стране - не хочу, и всё высокооплачиваемая!

Короче, как уже сказано"Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют!"(с)