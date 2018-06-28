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(Администрация сайта)
Сообщений: 36
Регистрация: 22.11.17
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|Отправлено: 28.06.18 - 14:45
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|Уважаемые читатели и подписчики!
Посмотрите внимательно на эту статистику. В Казахстане неуклонно возрастает количество уголовных дел по таким статьям Уголовного кодекса РК как:
- клевета (рассмотрено с вынесением приговора за 2016 год – 272, за 2017 год – 308 дел);
- возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни (в 2016 году - 48 дел, в 2017 году – 127 дел).
Все больше уголовных дел возбуждается в отношении пользователей интернета, их обвиняют в совершении указанных выше преступлений с использованием СМИ или информационно-коммуникационных технологий, а также в пропаганде и публичных призывах к запрещенным законодательством РК действиям.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями при комментировании и размещении информации в нашем аккаунте.
Мы информируем вас о том, что:
- вы и только вы несете персональную ответственность за комментарии и любые действия в сети. В этой связи, пожалуйста, внимательно оценивайте свои комментарии и тексты, которые вы размещаете в интернете, на предмет их соответствия законодательству РК;
- помните, что в Казахстане законодательно запрещено в СМИ и с использованием информационно-коммуникационных технологий распространение информации и аудиовизуальной продукции, которая:
- является пропагандой или агитацией культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства,
- носит клеветнический или оскорбительный характер;
- является пропагандой или публичными призывами к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя;
- разглашает сведения, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну,
- пропагандирует суицид,
- раскрывает технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения,
- пропагандирует наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры,
- имеет порнографический и специальный сексуально-эротический характер,
- нарушает законодательство Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, об авторском праве и смежных правах в Интернете; трудовое законодательство и законодательство о выборах в РК.
- помните, что анонимное распространение информации в Казахстане законодательно запрещено, поэтому установить первоисточник комментария или любого другого текста или видео смогут правоохранительные органы по жалобе ил заявлению пострадавших лиц или в рамках уголовного дела;
- вы можете быть привлечены к уголовной и гражданско-правовой ответственности за размещение комментария или информации в сети, если комментарии или другая информация будет нарушать права и законные интересы третьих лиц и организаций.
Мы призываем вас:
- к соблюдению прав и свобод других пользователей, а также к соблюдению действующего законодательства РК при размещении комментария и любой другой информации, в том числе аудиовизуальной, в интернете;
- к сдержанному, аргументированному и вежливому обмену мнениями в сети и безопасным дискуссиям в сети по всем вопросам жизни общества;
- к реализации своего права на свободу выражения мнений и свободу информации с учетом ограничений, которые имеются в законодательстве РК.
Берегите себя и своих близких!
Ольга Диденко, юрист Internews
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