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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33011
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идеологи многие годы ищут национальную идею, способную разбудить казахстанцев. Хотя ее давнопридумал Елбасы – привести страну в клуб 50-ти, а затем 30-ти самых развитых государств мира. Но оказалось, что на наше святое могут покушаться внешние силы.
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§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
maxsaf


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Сообщений: 12
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.06.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень сложная задача поставлена, чтобы попасть в тридцатку - нужно оттуда кого-то выдавить, а там серьезные "игроки", так просто место не уступят. Они же тоже не сидят сложа руки, а ставят перед собой еще более амбициозные цели. Из постсоветских республик только Эстония в тридцатке.
И подвиг Сингапура достоин уважения.
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§ Vradon
Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
Vradon


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Сообщений: 45
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 28.06.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цель намечена, но почему то население настолько скептически относится ко всему. Как ругать правительство, так мы в числе первых, а как сделать что- то для того, чтобы мы попали в 30ку, так наша хата с краю. Для начала мусор за собой постарайтесь убирать, сортировать свои отходы, говорить на родном языке, помогать ближнему- вот где человеческий капитал. А у нас же как - соседу плохо, зато нам хорошо.
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§ Trueman4400
Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
Trueman4400


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Сообщений: 77
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 28.06.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, вот начнется, это про всю ту же раскачку. Овертона кухня начала готовить свои блюда. Браво господа, так держать, все же вокруг не понимают, что происходит. Так надо поманипулировать мнением приводя различных экспертов. Судьи то кто, стесняюсь спросить.
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2779
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.06.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
попытки из-за бугра расшевелить наше болото становятся каким то странным маскарадом , читая коменты на выступление главного бузотера , а главное призыв наряжаться в голубые или синие одежды , шары , кепки, платочки , одевать маски и перчатки и главное - лозунги и транспаранты , прихожу к выводу что напор и противостояние своего апогея достигнет к празднованию дня столицы , однако трудном в это верится.
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§ Трэвэл
Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
Трэвэл


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Сообщений: 17
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.06.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Однако эксперты на недавно прошедшей научно-практической конференции «Социальное государство в Европе, Азии и Казахстане: тренды и вызовы» сказали, что у нас с этим «капиталом» много проблем" А кто эти эксперты, чье мнение так авторитетно и непоколебимо? Не выполняют ли они западный заказ, стремясь своими подсчетами сдвинуть вектор нашего правильного направления? Вам не кажется, что слишком много внимания привлекается к позывам клоуна, проплаченного Западом.
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§ unrepeatable
Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 28.06.18 - 16:15
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* Йцукен
Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 28.06.18 - 16:43
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