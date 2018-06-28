Vradon Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта #2





(Пользователи) Сообщений: 45

Регистрация: 10.05.17 (Пользователи) Отправлено: - 13:24 Цель намечена, но почему то население настолько скептически относится ко всему. Как ругать правительство, так мы в числе первых, а как сделать что- то для того, чтобы мы попали в 30ку, так наша хата с краю. Для начала мусор за собой постарайтесь убирать, сортировать свои отходы, говорить на родном языке, помогать ближнему- вот где человеческий капитал. А у нас же как - соседу плохо, зато нам хорошо.