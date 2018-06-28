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§ NG.kz
Казахстан ждет политическая «раскачка»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33011
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На прошлой неделе BBC опубликовала интервью с председателем сената Парламента РК Касым-Жомартом Токаевым, ставшее сенсационным. Впервые один из высших руководителей Казахстана выразил сомнение по поводу участия Нурсултана Назарбаева в очередных президентских выборах. Этому событию предшествовало голосование в Парламенте за наделение Елбасы статусом пожизненного председателя Совета безопасности. Так что выводы экспертов о передаче высшей власти не позже 2020 года обретают большую степень вероятности. Главный вопрос теперь - будет ли этот процесс безболезненным? Готова ли политическая система Казахстана к цивилизованной передаче власти?
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§ Trueman4400
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 28.06.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот таким образом и начинают политическую раскачку одно мнение, другое. А то, что за этой раскачкой следует развал страны вот о чем надо думать. Рушить не строить, так говорят. И то, что у нас все ещё стабильно, так это заслуга Президента. Как правило в навязывании таких мнений используются различные методики, окна овертона и другие. Одно противоядие этому задавать вопрос, кому это выгодно.
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§ Khalisi
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Khalisi


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Сообщений: 1
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 28.06.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот вопрос давно волнует Казахстанцев. Первый Президент практически из пепла поднял страну. Когда мы обрели независимость- как нам было тяжело. А сейчас - мы современное государство, развивающееся государство. Одна надежда на достойного преемника! Выше верно подмечено - ломать не строить.
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§ Трэвэл
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.06.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
А то, что за этой раскачкой следует развал страны вот о чем надо думать.

Классно сказано! Не стоит забывать про западных воздыхателей, которые спят и видят Казахстан в числе своих сырьевых колоний. Поэтому давайте поменьше поддаваться провокационным взглядам и газетным уткам. Никто не заинтересован в нашем благополучии, кроме нас самих. Разрушив стабильно работающее, не факт, что мы построим более совершенное.
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§ Горожанин_kst
Re: Казахстан ждет политическая «раскачка»
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1188
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.06.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Цитата:
Khalisi:

Цитата:
Трэвэл:

Клас, ребятки!
Народ и Партия едины!Пока Мы едины - Мы непобедимы!
"Султан наш отец, властелин и повелитель. Вам, слабым, нужна опора в этом качающемся мире. И он вам опора. Погибните вы все без него. Но в нашей великой стране чёрной ночной змеёй ходит враг, и хочет лишить он вас великой опоры..."(с)
И, наконец, АПОГЕЙ:
" Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют!"(с)
Так держать, товарысчи!Верной дорогой идёте!
...тока вот КУДА?!
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§ unrepeatable
Казахстан ждет политическая «раскачка»
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 28.06.18 - 16:31
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