Горожанин_kst Re: Казахстан ждет политическая «раскачка» #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1188

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:05 Цитата: Trueman4400:



Цитата: Khalisi:



Цитата: Трэвэл:



Клас, ребятки!

Народ и Партия едины!Пока Мы едины - Мы непобедимы!

"Султан наш отец, властелин и повелитель. Вам, слабым, нужна опора в этом качающемся мире. И он вам опора. Погибните вы все без него. Но в нашей великой стране чёрной ночной змеёй ходит враг, и хочет лишить он вас великой опоры..."(с)

И, наконец, АПОГЕЙ:

" Мы живем в самой прекрасной стране на свете, и все остальные страны нам завидуют!"(с)

Так держать, товарысчи!Верной дорогой идёте!

...тока вот КУДА?!