maxsaf Re: Евгений ШИБАРШИН: Призрачная мечта #1





(Пользователи) Сообщений: 12

Регистрация: 27.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:55 Очень сложная задача поставлена, чтобы попасть в тридцатку - нужно оттуда кого-то выдавить, а там серьезные "игроки", так просто место не уступят. Они же тоже не сидят сложа руки, а ставят перед собой еще более амбициозные цели. Из постсоветских республик только Эстония в тридцатке.

И подвиг Сингапура достоин уважения.