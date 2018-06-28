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≡ Полтора миллиона тенге должно заплатить ГКП "Костанай-Су" за сброс канализационных стоков в лог		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Полтора миллиона тенге должно заплатить ГКП "Костанай-Су" за сброс канализационных стоков в лог
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33010
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил "НГ" государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ, проверка по факту сброса нечистот в лог Абиль-сай в Костанае уже подошла к концу.
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§ dandiv
Re: Полтора миллиона тенге должно заплатить ГКП...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 28.06.18 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем повышения тарифов?
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§ Universer
Re: Полтора миллиона тенге должно заплатить ГКП...
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 28.06.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, экологи проснулись! А по поводу затопления "удобрениями" мичуринских дач так и проспали?
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