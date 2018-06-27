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§ NG.kz
Как призвать общественность к порядку?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33009
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вид городского пляжа утром 27 июня на редакционный WhatsApp "НГ" прислал читатель под ником Морж. В начале своего видеообращения он призывает акимат обратить внимание на беспорядок на костанайском пляже.
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§ Undead
Re: Как призвать общественность к порядку?
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 947
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 27.06.18 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или добавить урн, или чаще опорожнять имеющиеся.
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§ yudjin
Re: Как призвать общественность к порядку?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5400
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.06.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Худо-бедно приучили людей доносить отходы своего потреб..тства до урн...
а теперь бы приучить коммунальщиков своевременно их освобождать и добросовестно относится к своей работе. Тогда и не будет рубрик "Свалки Костаная", контейнеры и урны не будут утопать в не вывезенном мусоре, а пляжи будут похожи на пляжи.
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§ 112
Re: Как призвать общественность к порядку?
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть что, бежим в акимат жаловаться на людишек..
А от скукоты клюем его просто так..
Вот как мы отдыхаем на пляжах Турции и Египта?
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§ Ваш земляк
Re: Как призвать общественность к порядку?
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1741
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.06.18 - 04:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
от скукоты клюем его просто так..
Вот как мы отдыхаем на пляжах Турции и Египта?

Кто о чём, а вшивый о бане. Шрайбикус, а ты случайно не на зарплате в акимате? Оба-на! Даже стишки небольшие получились!
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