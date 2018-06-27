Цитата: 112:

от скукоты клюем его просто так..

Вот как мы отдыхаем на пляжах Турции и Египта?

Кто о чём, а вшивый о бане. Шрайбикус, а ты случайно не на зарплате в акимате? Оба-на! Даже стишки небольшие получились!