Цитата: kbkz1980:

Да оставьте в покое этого жалкого

Тем более что..

Действительно..

Да давно пора вам понять, вместо того чтобы гадать на личные отношения и сливать личную информацию Уважаемым..

А то бегаешь за мной до сих пор по пятам и вынюхиваешь..

Надоело?

Тогда опять в 40й раз говорю, игнорь меня и спасибо тебе что я тебя тут не вижу, когда ты встреваешь ко мне не только в личку..