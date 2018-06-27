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≡ «Я согласен, Дворец единоборств в Костанае нужен», - представитель НОК РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Я согласен, Дворец единоборств в Костанае нужен», - представитель НОК РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33008
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопросы развития олимпийских видов в Костанайской области обсудили на совещании в областном акимате, в котором принял участие директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета РК Елисияр КАНАГАТОВ.
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§ 112
Re: «Я согласен, Дворец единоборств в Костанае нужен», -...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бокс удел беднейших народов Мира..
Пора бы понимать это и не давить на него..
Настоящего таланта учит Улица, не какие то залы..
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§ seroff
Re: «Я согласен, Дворец единоборств в Костанае нужен», -...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 194
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 28.06.18 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что бабки мыть негде или на год зал,А потом ресторан?
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