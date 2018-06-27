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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М..... и ''уважаемые''
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Да оставьте в покое этого жалкого

Тем более что..
Действительно..
Да давно пора вам понять, вместо того чтобы гадать на личные отношения и сливать личную информацию Уважаемым..
А то бегаешь за мной до сих пор по пятам и вынюхиваешь..
Надоело?
Тогда опять в 40й раз говорю, игнорь меня и спасибо тебе что я тебя тут не вижу, когда ты встреваешь ко мне не только в личку..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.06.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да гундось дальше,кому ты нужен со своей личкой и телефонами.Дядя ты уже на днище.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
кому ты нужен со своей

Тем более то..
Раз уш все выудила в личке из за наших отношений, разумеется и очень на то надеюсь!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, не нужно просто пакостить только потому что у меня есть другая..
На том и закончим..
На всегда надеюсь..
Буду благодарен за понимание..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3696
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.06.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну,ты это....себя в зеркале видел
Так чё живи хоть с другим хоть с другой
Я да такого типажа не опускаюсь
За сим откланиваюсь.
Скули дальше без меня.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас сегодня уже третий день полно детишек..



И они не играют в интернет..
Странно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
да такого типажа не опускаюсь

Ты только поняла это сегодня?
А еще год назад, когда я умолял тебя отстань?
Не говоря уже о трех..
Так что давай разойдемся нормально и не будем посмешищем у твоей новой толпы..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и закончился сериял на форуме НГ Санта-Барбара и Клаус длинной в целых три года..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 23:01
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.06.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще и радар детектор бы взять, но дороговато наверно выйдет..
Придется и дальше пытаться не нарушать..
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Ответить Новый топик
Страница 821 из 821«1...819820821
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