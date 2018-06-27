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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 36 из 36«1...343536
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буду завтра корейцев на хе из собаки раскручивать. :lol:
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1498
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Россия прошла !! :lol:
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
последнее место в группе. да уж.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электрон и Дракон, примите мои соболезнования.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1498
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Электрон и Дракон, примите мои соболезнования.

У меня ещё 2 фаворита , Аргентина и Франция остались ;-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если сегодня братушки еще карнавальщиков вынесут, это будет........
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5024
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Мне Бельгия и Уругвай нравятся ..
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1498
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Если сегодня братушки еще карнавальщиков вынесут, это будет........

Я уже ничему больше не удивлюсь, даже если в финале они с Хорватией встретятся 8-)
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Страница 36 из 36«1...343536
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