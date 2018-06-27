alex_60 Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #523





(Полноправные пользователи) Сообщений: 527

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:55 все. корейцы забили.

статистика рулит- предыдущие чемпионы мира из группы не выходят.

как всегда.

еще один забили корейцы,



[Исправлено: alex_60, 27.06.2018 - 21:57]