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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1494
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё Вольво рулит, немцы отдыхают ;-)
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интерсно Гомес у немцев сможет переломить ситуацию?
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Шведский автопром качественней немецкого пока. Надо с ручника кой кому сниматься.
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1494
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Интерсно Гомес у немцев сможет переломить ситуацию?

Поздно пить боржоми, турков вообще нельзя было допускать к игре, а менять, проехали...
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Мюллер вышел...
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1494
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем Лёва их опять в игру поставил непонятьненько :-x

[Исправлено: elektron, 27.06.2018 - 16:30]
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Леву на Бранденбургских воротах советую повесить если продуют или ничья.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шведы фсе...3:0...
Автогол даже больше...
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1494
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.06.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и всё, Гут бай дойчшланд :-(
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не было офсайда...корейцы забили честный гол...
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно..телевизор доказал...немцы фсе..давай досвидание..но жалко...(((
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.06.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что творится...чемпионы мира не вышли из групы...
2:0....ааааааа
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 526
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все. корейцы забили.
стаистика рулит- предыдущие чемпионы мира из группы не выходят.
как всегда
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